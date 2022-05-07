Новые данные Генеральный штаб ВСУ обнародовал 7 мая в 18.00. Украинские защитники и защитницы уже 73 дня героически защищают родную землю от российских оккупантов.

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В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны,

– говорится в сообщении.

Российские захватчики пытались наступать в направлении Вернополья. Однако никакого успеха враг не имел. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Слобожанском направлении российские захватчики сосредоточили основные усилия, чтобы не допустить продвижение воинов ВСУ в направлении государственной границы Украины. Войска 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии западного военного округа русские захватчики усилили за счет подразделений резерва.

В районах Прудянки и Слатиного оккупанты применяли артиллерию.

Потери оккуппантов по состоянию на 7 мая

Украинские защитники и защитницы продолжают нанести российским захватчикам значительные потери. По состоянию на 7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 25 100 ликвидированных захватчиках. Количество уничтоженных оккупантов может быть еще больше, ведь процесс подсчета усложняют продолжающиеся боевые действия.

Кроме того, украинские герои уничтожили:

танков – 1122 единицы;

боевых бронированных машин – 2 713 единиц;

артиллерийских систем – 509 единиц;

средств противовоздушной обороны – 84 единицы;

реактивные системы залпового огня – 172 единицы;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 155 единиц.

Заметьте! Генштаб ВСУ 7 мая также сообщил, что только в населенном пункте Бурчак обнаружили более 100 раненых оккупантов. Это – военные воздушно-десантные войска вооруженных сил России.

ВСУ возобновили контроль над 6 населенными пунктами в Харьковской области

Генштаб ВСУ 6 мая сообщил, что украинские защитники и защитницы возобновили контроль над 6 селами в Харьковской области. Герои освободили следующие населенные пункты:

Александровку;

Федоровку;

Украинку;

Шестаково;

Победу;

часть села Черкасские Тишки.