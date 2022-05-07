Як повідомила філія акціонерного товариства у фейсбуці, в приміщенні потрощило вікна, обвалилася стеля. Під час обстрілу на своїх робочих місцях перебували працівники.

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Наразі Миколаївобленерго відновило роботу

У зверненні Миколаївобленерго зазначило, що об’єкти критичної інфраструктури не мають можливості навіть на короткий строк перервати роботу, відправитися у відпустку чи евакуацію. Стала роботу електромереж в регіоні потребує постійного контролю, а в умовах війни – і регулярного відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів комунікацій.

Відомство додало, що у приміщення "прилетіло" в момент, коли у Миколаєві не було оголошено повітряної тривоги.

Коли без оголошення повітряної тривоги "прилетіло" на територію однієї з філій компанії, на робочих місцях знаходилося понад два десятки співробітників,

– розповіло керівництво Миколаївобленерго.

Працівники не зазнали суттєвих фізичних травм. Усе обійшлося лише пошкодженням будівлі:

побило шибки адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу,

частково обвалилася стеля,

зруйновано низку конструктивних елементів.

Керівництво Миколаївобленерго додало, що вже за пів години колектив відновив повноцінний робочий процес – відновлення живлення десяткам тисяч споживачів, як фізичних осіб, так і підприємств, що залишилися без світла під час попереднього обстрілу.

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Ситуація на Миколаївщині

Як повідомляє ДСНС у Миколаївській області, за попередню добу рятувальники погасили 8 пожеж. Три з них сталися внаслідок ворожих обстрілів. Один зі снарядів окупантів влучив у приватне подвір’я в селі Котляреве. Там спалахнула пожежа на 40 квадратних метрів. Ще кілька пожеж загасили на природі. Внаслідок обстрілів загоряється суха трава, очерет, солома, сміття, чагарники.

Крім того, лише за 6 травня миколаївські рятувальники опрацювали 70 звернень щодо підозрілих предметів. Як результат – безпечно знищили 54 боєприпаси, які не розірвалися.

7 травня окупанти почали обстрілювати Вознесенського район Миколаєва. Районна військова адміністрація повідомила, що під час повітряної тривоги було чутно чотири вибухи.

Зверніть увагу: у Міноборони повідомили, що ворог може влаштувати низку провокацій на 9 травня. Саме тому в окремих населених пунктах ввели посилену комендантську годину.

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