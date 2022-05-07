Как сообщил филиал акционерного общества в фейсбуке, в помещении разбили окна, обвалился потолок. При обстреле на своих рабочих местах находились работники.

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Сейчас Николаевоблэнерго возобновило работу

В обращении Николаевоблэнерго отметило, что объекты критической инфраструктуры не имеют возможности даже на короткий срок прервать работу, отправиться в отпуск или эвакуацию. Ставшая работа электросетей в регионе нуждается в постоянном контроле, а в условиях войны – и регулярном восстановлении поврежденных в результате обстрелов коммуникаций.

Ведомство добавило, что в помещение "прилетело" в момент, когда в Николаеве не было объявлено воздушной тревоги.

Когда без объявления воздушной тревоги "прилетело" на территорию одного из филиалов компании, на рабочих местах находилось более двух десятков сотрудников,

– рассказало руководство Николаевоблэнерго.

Работники не получили существенных физических травм. Все обошлось только повреждением здания:

побило стекла административного здания и других сооружений, расположенных поблизости,

частично обрушился потолок,

разрушен ряд конструктивных элементов.

Руководство Николаевоблэнерго добавило, что уже через полчаса коллектив возобновил полноценный рабочий процесс – восстановление питания десяткам тысяч потребителей, как физических лиц, так и предприятий, оставшихся без света во время предварительного обстрела.

Под обстрел оккупантов попал филиал Николаевоблэнерго: фото последствий

Ситуация в Николаевской области

Как сообщает ГСЧС в Николаевской области, за предыдущие сутки спасатели погасили 8 пожаров. Три из них произошли в результате вражеских обстрелов. Один из снарядов оккупантов попал в частный двор в селе Котлярево. Там загорелся пожар на 40 квадратных метров. Еще несколько пожаров потушили на природе. В результате обстрелов загорается сухая трава, камыш, солома, мусор, кустарники.

Кроме того, только за 6 мая николаевские спасатели проработали 70 обращений по подозрительным предметам. Как результат – безопасно уничтожили 54 неразорвавшихся боеприпаса.

7 мая оккупанты начали обстреливать Вознесенский район Николаева. Районная военная администрация сообщила, что во время воздушной тревоги было слышно четыре взрыва.

Обратите внимание: в Минобороны сообщили, что враг может устроить ряд провокаций на 9 мая. Именно поэтому в отдельных населенных пунктах был введен усиленный комендантский час.

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