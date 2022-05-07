За минувшие сутки представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области потушили 8 пожаров. Три из них произошли в результате вражеских обстрелов.

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Горел жилой двор

Один из снарядов оккупантов попал в частный двор, а также повредил сарай, где загорелись домашние вещи. Произошло все в селе Котлярово. Там загорелся пожар на 40 квадратных метров. Однако спасатели оперативно его ликвидировали.

За прошедшие сутки произошло еще семь пожаров на природе в Баштанской и Николаевской территориальных общинах: горели как сухая трава, так и камыш, солома, мусор, кустарники и т.д. Дважды возгорания начинались из-за вражеских обстрелов.

Последствия вражеских обстрелов в Николаевской области

Оккупанты обстреляли Николаевщину / Фото ГСЧС в Николаевской области

Спасатели привлекли 9 единиц техники и 34 пожарных, чтобы потушить все пожары на природе.

Кроме того, только за 6 мая николаевские спасатели проработали 70 обращений по подозрительным предметам. Как результат – безопасно уничтожили 54 неразорвавшихся боеприпаса.

С начала полномасштабного вторжения представители ГСЧС в Николаевской области обезвредили 1669 боеприпасов и отреагировали на 2528 вызовов.

Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Николаев: силам ПВО удалось сбить одну ракету, однако четыре – полетели в железнодорожный мост, который уже был до того разрушен.

В общем, в течение суток враг не проявлял особой активности на Николаевщине. Оккупанты преимущественно вели бои со своих рубежей, не продвигаясь вперед. Также они обстреляли позиции украинских военных по реактивным системам залпового огня "Смерч".

Враг также пытался разведывать территорию с помощью беспилотника и корректировать огонь артиллерии. Однако украинские бойцы его сбили. Это был беспилотник "Орлан-10".

Потери российских оккупантов в войне по состоянию на 7 мая

У оккупантов уже своеобразный рекорд! Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 25 100 российских военных. Данные по боевой технике тоже велики:

танки – 1 122 единицы;

боевые бронированные машины (ББМ) – 2713 единиц;

артиллерийские системы – 509 единиц;

средства противовоздушной обороны – 84 единицы;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 172 единицы;

самолеты – 199 единиц;

вертолеты – 155 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 1934 единиц;

кораблей и катера – 11 единиц;

беспилотники оперативно-тактического уровня – 341 единица;

специальная техника – 38 единиц;

крылатые ракеты – 90 единиц.

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