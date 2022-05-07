Советник главы Офиса Президента отметил, что все планы государства-террориста терпят крах. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в субботу, 7 мая.
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Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны,
– указал Михаил Подоляк.
"Ничего этого не будет, кроме одного – увеличение количества уничтоженных оккупатов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – добавил украинский чиновник.
Россию ждет тотальная изоляция
Советник главы Офиса Президента ранее информировал, что сейчас идет работа над введением полного эмбарго на российскую нефть и включением агрессора в список стран, которые спонсируют терроризм. По словам Михаила Подоляка, Москву ждет тотальная экономическая изоляция.
- Отказ большинства стран от нефти и других энергоносителей России неизбежен.
- За агрессивную политику Путина придется заплатить нищетой большинства россиянам.
К слову Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или США, – Подоляк о жалких оправданиях Кремля
Оккупанты меняют риторику относительно "референдума"
В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области оккупанты и их коллаборанты меняют риторику относительно планов на "референдум", пытаются подкупить население рублевыми выплатами.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что рубль на территории временно оккупированной Херсонщины не имеет никаких шансов прижиться. Местные оказывают героическое сопротивление захватчикам.
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