Советник главы Офиса Президента отметил, что все планы государства-террориста терпят крах. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в субботу, 7 мая.

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Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны,

– указал Михаил Подоляк.

"Ничего этого не будет, кроме одного – увеличение количества уничтоженных оккупатов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – добавил украинский чиновник.

Россию ждет тотальная изоляция

Советник главы Офиса Президента ранее информировал, что сейчас идет работа над введением полного эмбарго на российскую нефть и включением агрессора в список стран, которые спонсируют терроризм. По словам Михаила Подоляка, Москву ждет тотальная экономическая изоляция.

Отказ большинства стран от нефти и других энергоносителей России неизбежен.

За агрессивную политику Путина придется заплатить нищетой большинства россиянам.

К слову Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или США, – Подоляк о жалких оправданиях Кремля

Оккупанты меняют риторику относительно "референдума"

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области оккупанты и их коллаборанты меняют риторику относительно планов на "референдум", пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что рубль на территории временно оккупированной Херсонщины не имеет никаких шансов прижиться. Местные оказывают героическое сопротивление захватчикам.

Обратите внимание! Владимир Зеленский ранее рассказал, что поставит точку на переговорах Украины с Россией. Это произойдет, если действия страны-агрессора приведут к гибели украинцев в Мариуполе или оглашению псевдореферендума в новых псевдореспубликах. Президент заверил, что " никакие ХНР не пройдут".

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