Радник очільник Офісу Президента зазначив, що всі плани держави-терористки зазнають краху. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в суботу, 7 травня.

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Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні,

– вказав Михайло Подоляк.

"Нічого цього не буде, крім одного – збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", – додав український посадовець.

На Росію чекає тотальна ізоляція

Радник очільника Офісу Президента раніше інформував, що нині триває робота над запровадженням повного ембарго на російську нафту та включенням агресора до списку країн, які спонсорують тероризм. За словами Михайла Подоляка, на Москву чекає тотальна економічна ізоляція.

Відмова більшості країн від нафти та інших енергоносіїв Росії є неминучою.

За агресивну політику Путіна доведеться заплатити бідністю більшості росіянам.

До слова Росія воює лише з Україною, а не з НАТО чи США, – Подоляк про жалюгідні виправдання Кремля

Окупанти змінюють риторику щодо "референдуму"

В ОК "Південь" повідомили, що у Херсонській області окупанти та їх колаборанти змінюють риторику щодо планів на "референдум", намагаються підкупити населення рублевими виплатами.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов вказав, що рубль на території тимчасово окупованої Херсонщини не має жодних шансів прижитися. Місцеві чинять героїчний опір загарбникам.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський раніше розповів, що поставить крапку на переговорах України з Росією. Це станеться, якщо дії країни-агресора призведуть до загибелі українців у Маріуполі або оголошення псевдореферендуму в нових псевдореспубліках. Президент запевнив, що " жодні ХНР не пройдуть".

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