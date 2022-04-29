Михайло Подоляк зазначив, що російське керівництво думало, що бойові дії до Росії не дійдуть. Однак дії окупантів однозначно перенесуть війну на російську територію. Про це радник голови Офісу Президента заявив в інтерв'ю.

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Кількість вибухів у Росії буде зростати

Радник голови Офісу Президента зазначив, що в Росії немає чіткої вертикалі влади – усе там трималося на страху. Однак після того, як росіяни побачили, що Україна уже понад 2 місяці дає опір навалі й це руйнує їхнє уявлення про вертикаль.

Росіяни зараз вбивають мирне населення у всіх містах України, зокрема навіть на Заході. Тому така інтенсивність бойових дій матиме наслідки.

Безумовно, такі ексцеси на базах ПММ (паливно-мастильних матеріалів – 24 канал), на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватися. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною. Безумовно, ми будемо з інтересом спостерігати, як падає "велика і потужна" російська вертикаль влади,

– наголосив Подоляк.

Також Михайло Подоляк зазначив, що не важливо, чи зляться росіяни на Україну за ті вибухи в прикордонних зонах. Воно ніяк не впливає на переговори, оскільки Україна та Росія досі не можуть домовитися з низки питань.

Росія палає: останні новини

За останні кілька днів у Росії горіли:

нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

будинок у Санкт-Петербурзі;

авіабаза в Уссурійську;

відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську;

склад боєприпасів у Бєлгороді;

торговий центр біля Тюмені;

склад в Іркутську.

Крім того, днями у Курську та Воронежі спрацювала ППО. І це все на додаток до того, що у Сибіру потужні лісові пожежі.

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