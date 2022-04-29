Попри те, що Росія дуже хвалиться та пишається своїми ракетами, у них є проблеми. Про це в ефірі 24 каналу сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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Яка в російській армії ситуація з ракетами

Звісно, вони приносять нам велику шкоду, але у росіян є низка таких негараздів саме з ракетами, зокрема:

Фіксуються все частіші збої

Це веде до того, що ракети або не влучають в ціль, або падають поруч й не розриваються, чи взагалі не долітають.

Наприклад, коли по Білгород-Дністровську прилетіло 3 ракети, одна влучила, ще одна впала поруч, інша – десь взагалі у воду,

– сказав Мусієнко.

Ще 25 березня була інформація від США про те, що від 20 до 40, іноді й до 50% випадків трапляються збої з російськими ракетами.

Довідка. У міноборони США повідомили, що Росія здійснила понад 1 900 ракетних запусків за 63 дні війни проти України. Причому майже всі авіаудари наносили з російських авіаційних баз. Однак приблизно 700 – 800 ракет не влучили в ціль, додав Мусієнко.

Проблеми з наведенням та старі технології

У росіян всі технології – чіпи, процесори, інше обладнання – або з авторським правом США або здебільшого Тайваню. Їх постачали ще до 2014 року. З цим у них теж зараз виникають проблеми.

Більшість інших ракет мають плати ще 1960 – 1970-х років, тобто зі старих запасів. Ба більше, ресурсів для поновлення і модернізації в окупантів – немає.

"Вочевидь, після посилення санкцій США, Європи і Тайваню, зокрема, росіяни позбавляються доступу до важливих технологій", – пояснив експерт.

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