Несмотря на то, что Россия очень хвастается и гордится своими ракетами, у них есть проблемы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Какая у российской армии ситуация с ракетами
Конечно, они приносят нам большой вред, но у россиян есть ряд таких проблем именно с ракетами, в частности:
- Фиксируются все более частые сбои
Это ведет к тому, что ракеты либо не попадают в цель, либо падают рядом и не разрываются, либо вообще не долетают.
Например, когда по Белгород-Днестровску прилетело 3 ракеты, одна попала, еще одна упала рядом, другая – где-то вообще в воду,
– сказал Мусиенко.
Еще 25 марта была информация от США о том, что от 20 до 40, иногда и до 50% случаев случаются сбои с российскими ракетами.
- Проблемы с наведением и старые технологии
У россиян все технологии – чипы, процессоры, другое оборудование – либо с авторским правом США, либо в большинстве Тайваня. Их снабжали еще до 2014 года. С этим у них тоже сейчас возникают проблемы.
Большинство других ракет имеют платы еще 1960 – 1970 годов, то есть из старых запасов. Более того, ресурсов для обновления и модернизации у оккупантов – нет.
"Очевидно, после ужесточения санкций США, Европы и Тайваня, в частности, россияне лишаются доступа к важным технологиям", – пояснил эксперт.
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