Михаил Подоляк отметил, что российское руководство думало, что боевые действия в Россию не придут. Однако действия оккупантов однозначно перенесут войну на российскую территорию. Об этом советник главы Офиса Президента заявил в интервью.

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Число взрывов в России будет расти

Советник главы Офиса Президента отметил, что у России нет четкой вертикали власти – все там держалось на страхе. Однако россияне увидели, что Украина уже более 2-х месяцев дает сопротивление нашествию и это разрушает их представление о вертикали.

Россияне сейчас убивают мирное население во всех городах Украины, в том числе даже на Западе. Поэтому такая интенсивность боевых действий будет иметь последствия.

Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ (горюче-смазочных материалов – 24 канал), на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна. Безусловно, мы будем с интересом наблюдать, как падает "большая и мощная" российская вертикаль власти,

– подчеркнул Подоляк.

Также Михаил Подоляк отметил, что не важно, злятся ли россияне на Украину за взрывы в приграничных зонах. Оно никак не влияет на переговоры, поскольку Украина и Россия до сих пор не могут договориться по ряду вопросов.

Россия пылает: последние новости

За последние несколько дней в России горели:

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске;

склад боеприпасов в Белгороде;

торговый центр близ Тюмени;

склад в Иркутске.

Кроме того, на днях в Курске и Воронеже сработала ПВО. И все это в дополнение к тому, что в Сибири мощные лесные пожары.

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