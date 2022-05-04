Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре підкреслив, що Росія воює саме з Україною. І саме наші військові дають понюхати пороху "другій армії світу".

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Брехнею про НАТО Росія прикриває свою бездарність

Михайло Подоляк наголосив, що істеричні заяви Росії про війну зі США, НАТО та Заходом – спроби країни-агресорки пояснити, чому вона не змогла перемогти Україну за 3 доби. Нагадаємо, що рівно 72 години нашій державі давали окупанти. Мовляв, більше ми не вистоїмо. Сьогодні, 4 травня, – 70-й день протистояння російській агресії.

Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє Росія, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що Росія прагне вбити Україну та робить усе для цього. Але усі ці потуги закінчуються лише одним: країна-агресорка "тотально отримує по зубах".

Якою є ситуація на фронті: карта бойових дій на 4 травня

Що стосується Волинського та Поліського напрямків, то кордони з ними все ще посилено охороняють білоруські військові. Відомо про те, що ракетний дивізіон, який входить до 465-ї ракетної бригади, з місця дислокації перекинули до пункту призначення.

Ознак формування наступального угруповання немає і на Сіверському напрямку. Водночас свої підрозділи окупанти розгорнули у пунктах пропуску "Нові Юрковичі", "Погар" та "Ломаківці". Усі вони розташовані у Брянській області.

Усе ще неспокійно на Слобожанському напрямку. Ворожі війська атакували Харків. Також під обстріли потрапив населений пункт Протопопівка. Били по них як з артилерії, так і мінометів. Проводили російські військові також повітряну розвідку. Це робили у районі Кутузівки й Олександрівки.



Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня / Скриншот Liveuamap

Українські підрозділи постійно обстрілюють на Донецькому та Таврійському напрямках. Так, на Лиманському окупанти наступають у бік Щедриголового. Там зараз тривають бої.

Штурмові дії окупанти не припиняють у Попасній. Продовжують вони гатити за допомогою авіації по комбінату "Азовсталь". Що стосується напрямку Запоріжжя, то загарбники безрезультатно штурмували Оріхів.

А от на Південнобузькому напрямку вороги б'ють з артилерії та РСЗВ. Вони намагаються знищити фортифікаційні споруди українських військових. Також на лінії розмежування окупанти використовують танки. Бойові дії стали значно активнішими біля Томиної Балки.

Що стосується Бессарабського напрямку, то ситуація тут доволі напружена. Водночас варто зазначити, що її повністю контролюють бійці ЗСУ. Ознайомтеся більше з картою бойових дій станом на 4 травня.

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