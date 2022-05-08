Такие цифры привел глава Николаевского городского совета Игорь Сенкевич. Данные подтвердили в ГСЧС Украины в Николаевской области. Ведомство сообщило, что в течение 7 мая пожарные потушили 6 пожаров.

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Пожары в лесном урочище

В результате попадания боеприпасов и их обломков загорелся хвойный настил и камыш в Балабановском лесном урочище. Пожар на площади 3 000 квадратных метров потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ, а также отделение Галициновского отряда местной пожарной охраны.

Облгосадминистрация отмечает, что благодаря их работе удалось не допустить распространение огня на хвойные насаждения.



В Николаеве горел водный транспорт / Фото ГСЧС

Пожар в библиотеке

Горела кровля библиотеки, расположенной на первом этаже девятиуровневого жилого дома. Возле пострадали балконы и стекло окон в двух квартирах, расположенных на проспекте Корабелов.

Известно, что пожар площадью 20 квадратных метров потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.



Пиротехники изъяли боеприпасы / Фото ГСЧС

Пожар на улице Новостройной

Обстрелы России нанесли ущерб также наземному и морскому транспорту. Так, в Николаеве сгорела яхта, лодка и легковой автомобиль. Отделением 5 ГПРЧ пожар был ликвидирован. В то же время, спасатели 2, 3, 4, 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ и аварийно-спасательной части АРЗ СП предоставляли техническую воду жителям для бытовых нужд. Всего удалось доставить 78 тонн.

Кроме этого, сообщается, что пиротехники изъяли 2 боеприпаса.

Оккупанты обстреляли Николаевщину ракетами и "Смерчами"

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 7 мая на территории области не прекращались вражеские ракетные удары и артиллерийские и минометные обстрелы.

В общей сложности захватчики выпустили по Николаевщине 4 крылатых ракеты. Кроме этого, враги трижды атаковали Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".

Кратко о ситуации в Николаевской области

Россияне разрушили местный водопровод, поэтому у жителей Николаева нет доступа к воде.

Сенкевич рассказал, что 6 мая в Николаеве начали наполнять резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Перед этим она проходит процесс очищения. Мэр добавил, что к вечеру 8 мая вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района.

7 мая оккупанты обстреляли Вознесенский район. Районная военная администрация сообщила, что во время воздушной тревоги было слышно 4 взрыва.

Впоследствии оказалось, что под обстрелы попал филиал Николаевоблэнерго. Во время обстрела там находились более 20 человек.

Информация о взрывах в Николаеве появилась ночью. К сожалению, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

Важно – утренняя сводка Генштаба за 8 мая: смотрите видео