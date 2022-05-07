Кроме того, к городской системе уже подключили часть скважин. Мэр Николаева Игорь Сенкевич считает, что к вечеру 8 мая вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района.

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При этом в воскресенье, 9 мая, воду начнут пускать по всему городу.

9 мая начнем заполнять водой магистрали по всему городу,

– написал Сенкевич.

При этом он напомнил, что это техническая вода. В любом случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Ее можно использовать только для бытовых нужд.

Ситуация с водой в Николаеве

Напомним, что Николаев уже более трех недель живет без централизованного водоснабжения. Оккупанты перебили водопровод, который на временно оккупированной ими территории. Поэтому починить водопровод пока невозможно.

Сейчас в городе работает более 100 пунктов раздачи воды. Каждое утро за ней образуются огромные очереди. Вместе с коммунальщиками каждый день воду подвозят волонтеры и обычные предприниматели. Также в городе расконсервируют старые буровые скважины и бьют новые.

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Оккупанты часто обстреливают Николаев и бьют как по жилым кварталам, так и по объектам инфраструктуры.

6 мая русские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Украинские ПВО сумели сбить только 1 ракету из 5.

Также под огонь попали объекты критической инфраструктуры, в частности офисное помещение Николаевоблэнерго. При обстреле работники находились на своих рабочих местах, поскольку воздушной тревоги не было.

5 мая ночью оккупанты повредили газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. Тогда без газа в городе осталось 290 абонентов. Все повреждения уже починили.

Саму Николаевщину вражеские войска обстреливают с помощью РСЗО "Смерч", выпуская запрещенные Международным гуманитарным правом кассетные бомбы.

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