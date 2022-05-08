Также населенные пункты области обстреливали из "Смерчей". Враги повредили жилые дома.

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Оккупанты обстреляли Николаевщину ракетами и "Смерчами"

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 7 мая на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях оккупанты не проявляли активности. В то же время, не прекращались вражеские ракетные удары и артиллерийские и минометные обстрелы.

В частности, захватчики выпустили по Николаевской области 4 крылатые ракеты. Кроме этого, враги трижды атаковали Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".

Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное – человеческие жизни.

– добавили в ОК "Юг".

К сожалению, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

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Кратко о ситуации в Николаевской области

Приблизительно в 23:00 7 мая появилась информация о взрывах в Николаеве. Местных жителей призвали не оставлять укрытия.

Перед этим, примерно в 17:45, городской голова Александр Сенкевич сообщил об очередном "прилете". Вражеская ракета приземлилась в нежилом районе города.

В тот же день захватчики обстреляли филиал Николаевоблэнерго. Во время обстрела там находились более 20 человек. Он случился без объявления воздушной тревоги.

Кроме этого, захватчики раньше разрушили водопровод, поэтому у жителей Николаева пока нет воды.

Титулованная теннисистка Леся Цуренко решила им помочь и направила на счет благотворительного фонда "Светлые люди" немалую сумму для закупки питьевой воды.

Сенкевич рассказал, что 6 мая в Николаеве начали наполнять резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Перед этим она проходит процесс очищения.

Смотрите обращение от представителя ОК "Юг":

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