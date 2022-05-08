Також населені пункти області обстрілювали зі "Смерчів". Вороги пошкодили житлові будинки.
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Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами та "Смерчами"
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 7 травня на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях окупанти не проявляли активності. Водночас не припинялися ворожі ракетні удари та артилерійські й мінометні обстріли.
Зокрема, загарбники випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети. Окрім цього, вороги тричі атакували Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".
Вкриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя,
– додали в ОК "Південь".
На жаль, внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.
До теми Під обстріл окупантів потрапила філія Миколаївобленерго: всередині перебували працівники
Коротко про ситуацію на Миколаївщині
- Приблизно о 23:00 7 травня з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Місцевих жителів закликали не залишати укриттів.
- Перед цим, приблизно о 17:45, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про черговий "приліт". Ворожа ракета приземлилася у нежитловому районі міста.
- Того ж дня загарбники обстріляли філію Миколаївобленерго. Під час обстрілу там перебували понад 20 працівників. Він трапився без оголошення повітряної тривоги.
- Окрім цього, загарбники раніше зруйнували водогін, тож жителі Миколаєва наразі не мають води.
- Титулована тенісистка Леся Цуренко вирішила їм допомогти та надіслала на рахунок благодійного фонду "Світлі люди" чималу суму для закупівлі питної води.
- Сєнкевич розповів, що 6 травня у Миколаєві почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Перед цим вона проходить процес очищення.
Дивіться звернення від представника ОК "Південь":