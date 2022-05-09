Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что есть угроза попасть в инфекционную больницу в случае использования воды из-под крана в качестве питьевой.
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Медленно вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Мы сообщим, когда можно будет ее пить,
– заметил Виталий Ким.
Напомним, ранее мэр Николаева Игорь Сенкевич сообщал местным жителям, что 9 мая воду начнут пускать по всему городу. Он также отмечал, что эту воду ни в коем случае нельзя пить или использовать в приготовлении пищи. Ее можно использовать только для бытовых нужд.
В частности, Первомайскводоканал недавно сообщил, что на главном водоводе Первомайска произошла авария. В результате того, временно прекращено водоснабжение в микрорайон Коротченко.
Там отметили, что после выполнения ремонтных работ и восстановления водоснабжения возможно краткосрочное ухудшение показателей питьевой воды – цветность и мутность. Также предприятие приносит извинения жителям за такие неудобства.
Какая ситуация в Николаевской области:
- Захватчики продолжают обстреливать Корабельный район города Николаева. Только за сутки 7 мая в результате попадания вражеских снарядов там возникло 3 пожара. Всего в Николаевской области огнеборцы ликвидировали 6 пожаров.
- Также 7 мая россияне выпустили по Николаевщине 4 крылатых ракеты. В частности, противник трижды атаковал Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".
- В субботу, 7 мая, под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры, в частности, офисное помещение Николаевоблэнерго. При обстреле на своих рабочих местах находились работники.
- 6 апреля российские войска выпустили 5 ракет в Николаев. ПВО смогло сбить только 1 ракету, остальные 4 – полетели в ранее разрушенный мост.
- Россияне покидают оккупированные территории Херсонской и Николаевской областей. Однако, покидая населенные пункты, захватчики обстреливают объекты инфраструктуры.
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