У миколаївських лікарнях понад 160 постраждалих від атак росіян

Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у соціальних мережах повідомила про наслідки ворожих обстрілів протягом 9 травня. Загалом поранення на Миколаївщині отримали 15 людей.

До речі На Півдні росіяни просувають "єдність і братерство", українці підтримують акцію "Жовта стрічка"

Відповідно до інформації, яку повідомила Замазєєва, серед постраждалих немає дітей.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,

– повідомила вона.

Замазєєва також проінформувала, що станом на ранок 10 травня у миколаївських лікарнях перебувають 163 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Від рук окупантів загинули дві людини

Обстріли російських військових протягом 9 травня спричини відразу три пожежі в Миколаївській області. Всього рятувальник 9 травня загасили 6 пожеж.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок пожеж загинули дві людини.

Після обстрілів росіян виникли дві пожежі у селі Шевченкове Миколаївського району. Там на території приватного будинку загорівся гараж з автомобілем та господарча споруда. На жаль, рятувальники виявили тіло чоловіка 1942 року народження, який загинув внаслідок обстрілу.

Ще одна людина загинула в селі Первомайське Миколаївського району. Через ворожий обстріл спалахнула покрівля п'яти гаражів. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та постраждала жінка.

Наслідки обстрілів Миколаївської області / Фото ДСНС

Росіяни не припиняють обстріли Миколаєва та області

Російські військові безперервно гатять по Миколаєву та області. Унаслідок обстрілу було зруйновано водогін, через що Миколаїв з 12 квітня залишився без питної води.

Нещодавно водопостачання нарешті відновили, однак пити воду з кранів не рекомендують.

У ніч проти 9 травня збройні сили Росії обстріляли відразу декілька районів Миколаєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що війська агресора навмисно здійснюють нічні обстріли.

Важливо зауважити, що росіяни б'ють по Миколаївщині з різних типів озброєння. Окупанти гатять крилатими ракетами та "Смерчами".

Це важливо – окупанти намагаються прорватися в бік Слов'янська і Краматорська, – Петров: дивіться відео