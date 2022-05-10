У миколаївських лікарнях понад 160 постраждалих від атак росіян
Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у соціальних мережах повідомила про наслідки ворожих обстрілів протягом 9 травня. Загалом поранення на Миколаївщині отримали 15 людей.
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Відповідно до інформації, яку повідомила Замазєєва, серед постраждалих немає дітей.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,
– повідомила вона.
Замазєєва також проінформувала, що станом на ранок 10 травня у миколаївських лікарнях перебувають 163 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
Від рук окупантів загинули дві людини
Обстріли російських військових протягом 9 травня спричини відразу три пожежі в Миколаївській області. Всього рятувальник 9 травня загасили 6 пожеж.
Як повідомили у ДСНС, унаслідок пожеж загинули дві людини.
Після обстрілів росіян виникли дві пожежі у селі Шевченкове Миколаївського району. Там на території приватного будинку загорівся гараж з автомобілем та господарча споруда. На жаль, рятувальники виявили тіло чоловіка 1942 року народження, який загинув внаслідок обстрілу.
Ще одна людина загинула в селі Первомайське Миколаївського району. Через ворожий обстріл спалахнула покрівля п'яти гаражів. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та постраждала жінка.
Наслідки обстрілів Миколаївської області / Фото ДСНС
Росіяни не припиняють обстріли Миколаєва та області
- Російські військові безперервно гатять по Миколаєву та області. Унаслідок обстрілу було зруйновано водогін, через що Миколаїв з 12 квітня залишився без питної води.
- Нещодавно водопостачання нарешті відновили, однак пити воду з кранів не рекомендують.
- У ніч проти 9 травня збройні сили Росії обстріляли відразу декілька районів Миколаєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що війська агресора навмисно здійснюють нічні обстріли.
- Важливо зауважити, що росіяни б'ють по Миколаївщині з різних типів озброєння. Окупанти гатять крилатими ракетами та "Смерчами".
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