В николаевских больницах более 160 пострадавших от атак россиян

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в социальных сетях сообщила о последствиях вражеских обстрелов в течение 9 мая. Всего ранения в Николаевской области получили 15 человек.

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Согласно информации, которую сообщила Замазеева, среди пострадавших нет детей.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

– сообщила она.

Замазеева также проинформировала, что по состоянию на утро 10 мая в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

От рук оккупантов погибли два человека

Обстрелы российских военных в течение 9 мая вызвали сразу три пожара в Николаевской области. Всего спасатель 9 мая потушили 6 пожаров.

Как сообщили в ГСЧС, в результате пожаров погибли два человека.

После обстрелов россиян произошли два пожара в селе Шевченково Николаевского района. Там на территории частного дома загорелся гараж с автомобилем и хозпостройка. К сожалению, спасатели обнаружили тело мужчины 1942 года рождения, погибшего в результате обстрела.

Еще один человек погиб в селе Первомайское Николаевского района. Из-за вражеских обстрелов вспыхнула кровля пяти гаражей. В результате обстрела погиб мужчина и пострадала женщина.

Последствия обстрелов Николаевской области / Фото ГСЧС

Россияне не прекращают обстрелы Николаева и области

Российские военные непрерывно бьют по Николаеву и области. В результате обстрела был разрушен водопровод, из-за чего Николаев с 12 апреля остался без питьевой воды.

Недавно водоснабжение наконец-то возобновили, однако пить воду из кранов не рекомендуют.

В ночь на 9 мая вооруженные силы России обстреляли сразу несколько районов Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что войска агрессора намеренно совершают ночные обстрелы.

Важно заметить, что россияне бьют по Николаевщине из разных типов вооружения. Оккупанты бьют крылатыми ракетами и "Смерчами".

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