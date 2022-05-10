В николаевских больницах более 160 пострадавших от атак россиян
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в социальных сетях сообщила о последствиях вражеских обстрелов в течение 9 мая. Всего ранения в Николаевской области получили 15 человек.
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Согласно информации, которую сообщила Замазеева, среди пострадавших нет детей.
Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,
– сообщила она.
Замазеева также проинформировала, что по состоянию на утро 10 мая в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.
От рук оккупантов погибли два человека
Обстрелы российских военных в течение 9 мая вызвали сразу три пожара в Николаевской области. Всего спасатель 9 мая потушили 6 пожаров.
Как сообщили в ГСЧС, в результате пожаров погибли два человека.
После обстрелов россиян произошли два пожара в селе Шевченково Николаевского района. Там на территории частного дома загорелся гараж с автомобилем и хозпостройка. К сожалению, спасатели обнаружили тело мужчины 1942 года рождения, погибшего в результате обстрела.
Еще один человек погиб в селе Первомайское Николаевского района. Из-за вражеских обстрелов вспыхнула кровля пяти гаражей. В результате обстрела погиб мужчина и пострадала женщина.
Последствия обстрелов Николаевской области / Фото ГСЧС
Россияне не прекращают обстрелы Николаева и области
- Российские военные непрерывно бьют по Николаеву и области. В результате обстрела был разрушен водопровод, из-за чего Николаев с 12 апреля остался без питьевой воды.
- Недавно водоснабжение наконец-то возобновили, однако пить воду из кранов не рекомендуют.
- В ночь на 9 мая вооруженные силы России обстреляли сразу несколько районов Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что войска агрессора намеренно совершают ночные обстрелы.
- Важно заметить, что россияне бьют по Николаевщине из разных типов вооружения. Оккупанты бьют крылатыми ракетами и "Смерчами".
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