В николаевских больницах более 160 пострадавших от атак россиян

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в социальных сетях сообщила о последствиях вражеских обстрелов в течение 9 мая. Всего ранения в Николаевской области получили 15 человек.

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Согласно информации, которую сообщила Замазеева, среди пострадавших нет детей.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,
– сообщила она.

Замазеева также проинформировала, что по состоянию на утро 10 мая в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

От рук оккупантов погибли два человека

Обстрелы российских военных в течение 9 мая вызвали сразу три пожара в Николаевской области. Всего спасатель 9 мая потушили 6 пожаров.

Как сообщили в ГСЧС, в результате пожаров погибли два человека.

После обстрелов россиян произошли два пожара в селе Шевченково Николаевского района. Там на территории частного дома загорелся гараж с автомобилем и хозпостройка. К сожалению, спасатели обнаружили тело мужчины 1942 года рождения, погибшего в результате обстрела.

Еще один человек погиб в селе Первомайское Николаевского района. Из-за вражеских обстрелов вспыхнула кровля пяти гаражей. В результате обстрела погиб мужчина и пострадала женщина.

Последствия обстрелов Николаевской области / Фото ГСЧС

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