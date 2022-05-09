Это происходит на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Такую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" по состоянию на 12:00 9 мая.
Читайте также Ночью россияне обстреляли многие районы Николаева: есть погибшие и раненые
Сопротивление российской оккупации на Юге Украины
В ОК "Юг" рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсона и Николаевщины россияне пытаются продвигать идеи "единства" с ними, так называемого "братства" и подражания искаженной ими же истории. Для того чтобы сформировать удачную прокремлевскую "картинку", из временно оккупированного Крыма были завезены так называемые "активисты".
Сознательные украинцы под оккупацией продолжают сопротивляться – поддерживают акцию "Желтая лента". На ветвях деревьев, заборах и скамейках, на детских площадках и т.д. гражданские развешивают желтые ленты, как символ веры в свет, победивший темноту.
Сегодня для жителей временно оккупированных территорий это символ надежды на то, что оккупация не приговор, не образ жизни и уж точно не признак их будущего.
– подчеркнули в ОК "Юг".
ОК "Юг" от 9 мая: смотрите видео
К слову, в оперативном командовании добавили, что жители Херсонской и Николаевской областей, оказавшихся под временной властью рашистов и их муртадов-коллаборантов, непреклонны в стремлении жить в свободной и независимой Украине. Они не воспринимают увещевания, их не убеждают устрашения, они способны силой духа останавливать тяжелую технику и поднимают украинские флаги над головами растерянных врагов.
Вас может заинтересовать – какие регионы первыми отколются от России: смотрите видео