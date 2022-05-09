Это происходит на временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Такую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" по состоянию на 12:00 9 мая.

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Сопротивление российской оккупации на Юге Украины

В ОК "Юг" рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсона и Николаевщины россияне пытаются продвигать идеи "единства" с ними, так называемого "братства" и подражания искаженной ими же истории. Для того чтобы сформировать удачную прокремлевскую "картинку", из временно оккупированного Крыма были завезены так называемые "активисты".

Сознательные украинцы под оккупацией продолжают сопротивляться – поддерживают акцию "Желтая лента". На ветвях деревьев, заборах и скамейках, на детских площадках и т.д. гражданские развешивают желтые ленты, как символ веры в свет, победивший темноту.

Справка. "Желтая лента" – деоккупационная акция на 9 мая, организованная одноименной общественной организацией. Призвана показать российским военным, что "взять" им ничего не удалось. В описании акции говорится: "Единственное, что они могут взять – это свои манатки и забираться с ними к себе на "родину". 9 мая выйди за Херсон – это все твое. Испорти победу орков и празднуй победу Украины! Каждое твое сопротивление приближает ее!"

Сегодня для жителей временно оккупированных территорий это символ надежды на то, что оккупация не приговор, не образ жизни и уж точно не признак их будущего.

– подчеркнули в ОК "Юг".

ОК "Юг" от 9 мая: смотрите видео

К слову, в оперативном командовании добавили, что жители Херсонской и Николаевской областей, оказавшихся под временной властью рашистов и их муртадов-коллаборантов, непреклонны в стремлении жить в свободной и независимой Украине. Они не воспринимают увещевания, их не убеждают устрашения, они способны силой духа останавливать тяжелую технику и поднимают украинские флаги над головами растерянных врагов.

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