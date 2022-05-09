Зазначається, що це відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Таку інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" станом на 12:00 9 травня.
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Опір російській окупації на Півдні України
В ОК "Південь" розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини росіяни намагаються просувати ідеї "єдності" з ними, так званого "братерства" і наслідування перекрученої ними ж історії. Задля того, щоб сформувати вдалу прокремлівську "картинку", з тимчасово окупованого Криму було завезено так званих "активістів".
Натомість свідомі українці під окупацією продовжують чинити опір – підтримують акцію "Жовта стрічка". На гілках дерев, парканах та лавках, на дитячих майданчиках тощо цивільні громадяни розвішують жовті стрічки, як символ віри у світло, яке переможе темряву.
Сьогодні для мешканців тимчасово окупованих територій це – символ надії на те, що окупація – не вирок, не спосіб життя і вже точно не ознака їхнього майбутнього,
– підкреслили в ОК "Південь".
Зведення ОК "Південь" від 9 травня: дивіться відео
До слова, в оперативному командуванні додали, що жителі Херсонської та Миколаївської областей, які опинилися під тимчасовою владою рашистів та їхніх посіпак-колаборантів, непохитні у прагненні жити у вільній та незалежній Україні. Вони не сприймають вмовляння, їх не переконують залякування, вони здатні силою духу зупиняти важку техніку і підіймають українські прапори над головами розгублених ворогів.
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