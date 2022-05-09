Зазначається, що це відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Таку інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" станом на 12:00 9 травня.

Читайте також Вночі росіяни обстріляли багато районів Миколаєва: є загиблі й поранені

Опір російській окупації на Півдні України

В ОК "Південь" розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини росіяни намагаються просувати ідеї "єдності" з ними, так званого "братерства" і наслідування перекрученої ними ж історії. Задля того, щоб сформувати вдалу прокремлівську "картинку", з тимчасово окупованого Криму було завезено так званих "активістів".

Натомість свідомі українці під окупацією продовжують чинити опір – підтримують акцію "Жовта стрічка". На гілках дерев, парканах та лавках, на дитячих майданчиках тощо цивільні громадяни розвішують жовті стрічки, як символ віри у світло, яке переможе темряву.

Довідка. "Жовта стрічка" – деокупаційна акція на 9 травня, організована однойменною громадською організацією. Покликана показати російським військовим, що "взяти" їм нічого не вдалося. В описі акції йдеться: "Єдине, що вони можуть взяти – це свої манатки і забиратись з ними до себе на "родіну". 9 травня вийди за Херсон – це все твоє. Зіпсуй перемогу орків та святкуй перемогу України! Кожен твій спротив наближає її!"

Сьогодні для мешканців тимчасово окупованих територій це – символ надії на те, що окупація – не вирок, не спосіб життя і вже точно не ознака їхнього майбутнього,

– підкреслили в ОК "Південь".

Зведення ОК "Південь" від 9 травня: дивіться відео

До слова, в оперативному командуванні додали, що жителі Херсонської та Миколаївської областей, які опинилися під тимчасовою владою рашистів та їхніх посіпак-колаборантів, непохитні у прагненні жити у вільній та незалежній Україні. Вони не сприймають вмовляння, їх не переконують залякування, вони здатні силою духу зупиняти важку техніку і підіймають українські прапори над головами розгублених ворогів.

Вас може зацікавити – які регіони першими відколються від Росії: дивіться відео