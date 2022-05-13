Аэродром близ оккупированного Мелитополя стал одним из таких, где оккупанты решили скопить свою военную технику. Это подтверждают спутниковые снимки из BlackSky. Если еще 7 мая там был только один российский военный вертолет, то 12 мая там зафиксировали не менее семи вертолетов врага.

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Этот аэродром имеет стратегическое значение для русских оккупантов. Ведь Мелитополь расположен между Мариуполем, за который до сих пор продолжаются бои на заводе "Азовсталь" и находящемся под российской оккупацией Херсоном. Также оттуда можно производить вылеты на Донбасс.



Аэродром в Мелитополе с военной техникой врага 12 мая / Фото BlackSky

Новая Чернобаевка

По всей вероятности, в Мелитополь россияне перебросили ту авиацию, которая уцелела после ударов по Чернобаевке. Ранее они оккупировали этот аэродром вблизи Херсона. Но он находился под постоянным обстрелом со стороны украинских войск, начиная с марта.

После каждого удара украинских военных по этому аэродрому россияне доставляли туда новую технику. И она тоже попадала под обстрелы со стороны украинцев. Следовательно, потери оккупантов там насчитывают десятки вертолетов и живой силы. Поэтому оккупанты покинули аэродром в Чернобаевке, отойдя подальше от линии фронта.

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При этом даже в Мелитополе российская авиация не может чувствовать себя в безопасности. Ведь украинская армия получает все новые виды вооружения, в том числе и дальнобойную артиллерию. С ней будет гораздо проще накрывать российскую авиацию в местах ее скопления на земле.

Потери российской авиации

Российские пропагандисты уже в первые часы войны против Украины заявляли, что украинская военная авиация и силы противовоздушной обороны почти полностью уничтожены. Это должно привести к полному господству российских самолетов и вертолетов в воздухе. И это должно ускорить наступление русских войск. Но уже традиционно это оказалось полной ложью. И российские самолеты и вертолеты стали один за другим падать в небе Украины.

По состоянию на 13 мая количество сбитых российских самолетов – 199. А вот военных вертолетов в российской армии за это время стало на 162 меньше.

Значительные потери авиации привели к тому, что в Москве во время парада на 9 мая уже не было традиционного авиашоу. Отказались от него и во многих других русских городах.