Аеродром поблизу окупованого Мелітополя став один з таких, де окупанти вирішили скупчити свою військову техніку. Це підтверджують супутникові знімки з BlackSky. Якщо ще 7 травня там був лише один російський військових гелікоптер, то 12 травня там зафіксували щонайменше сім вертольотів ворога.

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Цей аеродром має стратегічне значення для російських окупантів. Адже Мелітополь розміщений поміж Маріуполем, за який досі тривають бої на заводі "Азовсталь" та Херсоном, який перебуває під російською окупацією. Також звідти можна робити вильоти на Донбас.



Аеродром в Мелітополі з військовою технікою ворога 12 травня / Фото BlackSky

Нова Чорнобаївка

Цілком ймовірно, що до Мелітополя росіяни перекинули ту авіацію, яка вціліла після ударів по Чорнобаївці. Раніше вони окупували цей аеродром поблизу Херсона. Але він перебував під постійним обстрілом зі сторони українських військ, починаючи з березня.

Після кожного удару українських військових по цьому аеродрому, росіяни доставляли туди нову техніку. І вона теж потрапляла під обстріли зі сторони українців. Відтак втрати окупантів там обраховуються десятками гелікоптерів та живої сили. Тож окупанти покинули аеродром в Чорнобаївці, відійшовши подалі від лінії фронту.

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При цьому навіть у Мелітополі російська авіація не може почуватися в безпеці. Адже українська армія отримує все нові види озброєння, у тому числі й далекобійну артилерію. З нею буде значно простіше накривати російську авіацію у місцях її скупчення на землі.

Втрати російської авіації

Російські пропагандисти вже в перші години війни проти України заявляли, що українська військова авіація та сили протиповітряної оборони майже повністю знищені. Це мало б призвести до цілковитого панування російських літаків та гелікоптерів у повітрі. І це мало б пришвидшити наступ російських військ. Та вже традиційно це виявилося цілковитою брехнею. І російські літаки та гелікоптери стали один за одним падати в небі України.

Станом на 13 травня кількість збитих російських літаків – 199. А от військових гелікоптерів в російській армії за цей час стало на 162 менше.

Значні втрати авіації призвели до того, що в Москві під час параду на 9 травня не було вже традиційного авіашоу. Відмовилися від нього і в багатьох інших російських містах.