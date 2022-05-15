Оккупанты продолжают бить по Запорожью

Так, в селе Малая Токмачка, Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов оккупантами было повреждено хозяйственное здание на территории ГУ "Ореховское исправительное учреждение №88".

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Рашисты артударами повредили три отделения больницы и Храм религиозной общины московского патриархата УПЦ. Все это произошло в городе Орехов.

По данным фактам осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожье

При этом военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии. Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

личного состава – 56 человек, 18 ранены;

боевых бронированных машин – 8 единиц;

автомобильной техники – 10 единиц;

минометов – 4 единицы;

БПЛА – 1 единица.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Утром 11 мая силам ПВО возле Запорожья удалось обезвредить вражескую ракету. Она разорвалась над инфраструктурным объектом. В результате этого он получил значительные повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

В тот же день в Запорожской ОВА рассказали и о достижениях наших военных. Так, подразделения Запорожской бригады ТРО смогли продвинуться вперед. Более того, они еще и закрепились на новых позициях, выбив врага.

Тем временем из артиллерии российские военные расстреляли жилые кварталы поселка городского типа Камышеваха.

Позже местные власти приняли решение о продлении комендантского часа в Орехове. Он начнется 13 мая в 18:00 и продлится до 6:00 16 мая.

Сейчас оккупанты начали глушить мобильную связь для местных жителей в Запорожье. Вероятно, подтягивают подкрепление и не хотят, чтобы об этом узнали ВСУ.

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