Окупанти продовжують гатити по Запоріжжю
Так, в селі Мала Токмачка, Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території ДУ "Оріхівська виправна установа №88".
Головне На Львівщині чули вибухи, українські військові збили ворожий літак: основне за 81 день війни
Також, рашисти артударами пошкодили три відділення лікарні та Храм релігійної громади московського патріархату УПЦ. Все це сталося в місті Оріхів.
Наразі за даними фактами здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі
При цьому військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.
Так, протягом минулої доби було знищено:
- особового складу – 56 осіб, 18 поранено;
- бойових броньованих машин – 8 одиниць;
- автомобільної техніки – 10 одиниць;
- мінометів – 4 одиниці;
- БПЛА – 1 одиниця.
Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Зранку 11 травня силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.
- У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога.
- Тим часом з артилерії російські військові розстріляли житлові квартали селища міського типу Комишуваха.
- Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня.
- Зараз окупанти почали глушити мобільний зв'язок для місцевих жителів на Запоріжжі. Ймовірно, підтягують підкріплення і не хочуть, щоб про це дізналися ЗСУ.
Може зацікавити – Веніславський про те, на яких напрямках росіяни намагаються наступати: дивіться відео