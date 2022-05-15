ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі​

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

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Так, протягом минулої доби було знищено:

особового складу – 56 осіб, 18 поранено;

56 осіб, 18 поранено; бойових броньованих машин – 8 одиниць;

8 одиниць; автомобільної техніки – 10 одиниць;

10 одиниць; мінометів – 4 одиниці;

4 одиниці; БПЛА – 1 одиниця.

Крім того, Сили оборони Запорізького краю зазначили, що у регіоні, зокрема в тимчасово зайнятих агресором містах та селах, активно розвивається Рух опору. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання – ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Важливо: тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського, Мелітопольського, Василівського та Пологівського районів (окрім міста Оріхів та міста Гуляйполе).

Водночас у відомстві наголошують, що наразі триває відправка гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів необхідним.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини

Зранку 11 травня силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.

У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога.

Тим часом з артилерії російські військові розстріляли житлові квартали селища міського типу Комишуваха.

Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня.

Зараз окупанти почали глушити мобільний зв'язок для місцевих жителів на Запоріжжі. Ймовірно, підтягують підкріплення і не хочуть, щоб про це дізналися ЗСУ.

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