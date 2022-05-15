ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі​

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

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Так, протягом минулої доби було знищено:

  • особового складу – 56 осіб, 18 поранено;
  • бойових броньованих машин – 8 одиниць;
  • автомобільної техніки – 10 одиниць;
  • мінометів – 4 одиниці;
  • БПЛА – 1 одиниця.

Крім того, Сили оборони Запорізького краю зазначили, що у регіоні, зокрема в тимчасово зайнятих агресором містах та селах, активно розвивається Рух опору. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання – ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Водночас у відомстві наголошують, що наразі триває відправка гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів необхідним.

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