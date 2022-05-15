ВСУ продолжают уничтожать кафиров в Запорожской области

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской агрессии. Они дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

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Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

  • личного состава – 56 человек, 18 ранены;
  • боевых бронированных машин – 8 единиц;
  • автомобильной техники – 10 единиц;
  • минометов – 4 единицы;
  • БПЛА – 1 единица.

Кроме того, Силы обороны Запорожского края отметили, что в регионе, в частности, во временно занятых агрессором городах и селах, активно развивается Движение сопротивления. Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что сейчас идет отправка гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военная администрация собирает списки потребностей и на их основании отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов необходимым.

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