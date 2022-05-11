Жителей просят не покидать укрытия
Сообщение об обстрелах населенного пункта появилось в телеграм-канале Запорожской областной военной администрации в 14:01.
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Представитель Запорожской военной администрации полковник Иван Арефьев отметил, что в настоящее время сообщается об обстреле гражданской инфраструктуры. Информация о нанесенном вреде будет опубликована после прекращения огня.
Пока данных о жертвах нет.
Силы обороны Запорожья закрепились на новых позициях
Как сообщили в Запорожской ОВА, некоторым подразделениям Запорожской бригады территориальной обороны удалось продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях. Сейчас информация об их передвижении не разглашается, поскольку это может навредить украинским военным.
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Однако известно, что силы обороны совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники россиян, а также более 10 человек из вражеского личного состава.
При этом против украинских защитников враг использует все доступные ему средства и методы борьбы. Также россияне совершенствуют инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы. Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
Ситуация в Запорожской области: коротко
Накануне Запорожская ОВА опубликовала сводку по актуальной ситуации в регионе.
- Захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск на Запорожском направлении. Самые интенсивные атаки фиксируют вблизи населенных пунктов Пологи, Орехов и Гуляйполе.
- Мэр Гуляйполя Сергей Ярмак призвал горожан эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.
- В течение 10 мая в результате обстрелов ранения получили 8 жителей Орехова, один человек погиб. Пострадавших госпитализировали в Запорожье.
- Из-за обострения военных действий и усиления интенсивности вражеских обстрелов, учитывая ситуацию по безопасности, в Орехове приостановлена работа пункта оказания гуманитарной помощи.
- Российские захватчики назначили "губернатором" временно оккупированного Запорожья бывшего народного депутата-украинофоба Евгения Балицкого.
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