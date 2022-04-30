Это в очередной раз отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины и Генштабе ВСУ. Ведомства призвали блоггеров, журналистов и лидеров общественного мнения воздержаться от оценки боевых действий или логистики.

Читайте также В Одессе ищут коллаборантов, которые планировали устроить провокацию 2 мая

О чем не стоит писать в медиа и блогах

Центр противодействия дезинформации попросил:

  • не давать оценок боевых действий,
  • не публиковать решений командиров, в частности ссылаясь "на собственные источники",
  • не разглашать данные по обеспечению,
  • не распространять свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего.

В ведомствах напомнили, что, давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды.

Правила обнародования информации:

  • Не транслировать перемещение военных.
  • Не снимать места обстрелов и ПВО.
  • Тщательно проверять информацию перед ее обнародованием.
  • Доверять только официальным источникам информации.

СНБО и Генштаб просят блоггеров и журналистов воздержаться от оценки боевых действий или логистики
Правила распространения информации в условиях войны / Инфографика Центр противодействия дезинформации

Заблаговременное распространение информации может стать поводом для обострения боевых действий

Накануне о досадном инциденте рассказала Ганна Маляр. 29 апреля один журналист обнародовал информацию об освобождении села Руськая Лозовая на Харьковщине, добавив некоторые факты, которые не стоило разглашать. Информация быстро получила огласку и Минобороны пришлось ее подтверждать. А уже вечером, на только что освобожденной локации, началось обострение в результате активизации врага. Сейчас известно о 1 погибшем и 12 раненых.

Обратите внимание – информационная война продолжается: россияне перешли к мягкой пропаганде: детали в видео