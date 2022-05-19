Об этом стало известно 18 мая. Народный избранник рассказал об этом в эфире американского радио National Public Radio.
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Россияне забрали в окопы даже мебель
Дело в том, что народный депутат родился и вырос в деревне возле Херсона. Она сейчас временно захвачена войсками России.
Когда оккупанты вошли в дом нардепа, во время обыска обнаружили форму. По мнению Костенко, именно это побудило их начать разграблять практически все, что было в доме.
Там была моя полковническая форма и многое другое снаряжение, которое я оставил после того, как стал депутатом. Они унесли это все. Они украли всю мебель и забрали все вещи в свои окопы,
– рассказал Роман Костенко.
По его словам, россияне забрали медали, амуницию и даже бронежилеты. Сейчас в доме по-прежнему проживают военные врага.
Роман Костенко в форме, о которой идет речь / Фото goloszmin.org
Что известно о Романе Костенко
- В 2005 году будущий нардеп окончил Одесский институт сухопутных войск. Там он приобретал специальность "Боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск".
- С апреля 2014 года по май 2019 года служил в зоне боевых действий на Донбассе. Занимал должность командира взвода и заместителя командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ.
- Также является полковником СБУ. В спецслужбе находился на руководящих должностях Центра специальных операций "А" – "Альфа".
- Является одним из защитников Донецкого аэропорта, которые за свою несгибаемость стали называться "киборгами". У Костенко есть военный позывной "Гром".
- В августе 2019 года, после избрания народным депутатом от партии Голос, стал секретарем комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
- Также является заместителем члена постоянной делегации и Парламентской ассамблеи НАТО.
- За свои заслуги у него две почетные государственные награды – Орден Богдана Хмельницкого III степени, а также орден "Народный герой Украины".
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