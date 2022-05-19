Об этом стало известно 18 мая. Народный избранник рассказал об этом в эфире американского радио National Public Radio.

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Россияне забрали в окопы даже мебель

Дело в том, что народный депутат родился и вырос в деревне возле Херсона. Она сейчас временно захвачена войсками России.

Когда оккупанты вошли в дом нардепа, во время обыска обнаружили форму. По мнению Костенко, именно это побудило их начать разграблять практически все, что было в доме.

Там была моя полковническая форма и многое другое снаряжение, которое я оставил после того, как стал депутатом. Они унесли это все. Они украли всю мебель и забрали все вещи в свои окопы,

– рассказал Роман Костенко.

По его словам, россияне забрали медали, амуницию и даже бронежилеты. Сейчас в доме по-прежнему проживают военные врага.



Роман Костенко в форме, о которой идет речь / Фото goloszmin.org

Что известно о Романе Костенко

В 2005 году будущий нардеп окончил Одесский институт сухопутных войск. Там он приобретал специальность "Боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск".

С апреля 2014 года по май 2019 года служил в зоне боевых действий на Донбассе. Занимал должность командира взвода и заместителя командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ.

Также является полковником СБУ. В спецслужбе находился на руководящих должностях Центра специальных операций "А" – "Альфа".

Является одним из защитников Донецкого аэропорта, которые за свою несгибаемость стали называться "киборгами". У Костенко есть военный позывной "Гром".

В августе 2019 года, после избрания народным депутатом от партии Голос, стал секретарем комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Также является заместителем члена постоянной делегации и Парламентской ассамблеи НАТО.

За свои заслуги у него две почетные государственные награды – Орден Богдана Хмельницкого III степени, а также орден "Народный герой Украины".

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