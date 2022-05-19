Про це стало відомо 18 травня. Народний обранець сам розповів про це в ефірі американського радіо National Public Radio.
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Росіяни забрали в окопи навіть меблі
Річ у тім, що народний депутат народився і виріс у селі біля Херсону. Воно зараз тимчасово захоплене військами Росії.
Коли окупанти зайшли в дім нардепа, під час обшуку виявили форму. На думку Костенка, саме це спонукало їх почати розграбовувати практично все, що було в оселі.
Там була моя полковницька форма і багато іншої амуніції, яку я залишив після того, як став депутатом. Вони забрали це все. Вони вкрали всі меблі й забрали всі речі у свої окопи,
– розповів Роман Костенко.
За його словами, росіяни забрали медалі, амуніцію та навіть бронежилети. Зараз у будинку досі проживають військовики ворога.
Роман Костенко у формі, про яку мовиться / Фото goloszmin.org
Що відомо про Романа Костенка
- У 2005 році майбутній нардеп закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Там він здобував спеціальність "Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ".
- Від квітня 2014 по травень 2019 року служив у зоні бойових дій на Донбасі. Обіймав посаду командира взводу та заступника командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.
- Також є полковником СБУ. У спецслужбі перебував на керівних посадах Центру спеціальних операцій "А" – "Альфа".
- Є одним із оборонців Донецького аеропорту, які за свою незламність почали називатися "кіборгами". Костенко має військовий позивний "Гром".
- У серпні 2019 року, після обрання народним депутатом від партії "Голос", став секретарем комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
- Також є заступником члена постійної делегації та Парламентській асамблеї НАТО.
- За свої заслуги має дві почесні державні нагороди – Орден Богдана Хмельницького III ступеня, а також орден "Народний герой України".
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