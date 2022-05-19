Про це стало відомо 18 травня. Народний обранець сам розповів про це в ефірі американського радіо National Public Radio.

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Росіяни забрали в окопи навіть меблі

Річ у тім, що народний депутат народився і виріс у селі біля Херсону. Воно зараз тимчасово захоплене військами Росії.

Коли окупанти зайшли в дім нардепа, під час обшуку виявили форму. На думку Костенка, саме це спонукало їх почати розграбовувати практично все, що було в оселі.

Там була моя полковницька форма і багато іншої амуніції, яку я залишив після того, як став депутатом. Вони забрали це все. Вони вкрали всі меблі й забрали всі речі у свої окопи,

– розповів Роман Костенко.

За його словами, росіяни забрали медалі, амуніцію та навіть бронежилети. Зараз у будинку досі проживають військовики ворога.



Роман Костенко у формі, про яку мовиться / Фото goloszmin.org

Що відомо про Романа Костенка

У 2005 році майбутній нардеп закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Там він здобував спеціальність "Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ".

Від квітня 2014 по травень 2019 року служив у зоні бойових дій на Донбасі. Обіймав посаду командира взводу та заступника командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Також є полковником СБУ. У спецслужбі перебував на керівних посадах Центру спеціальних операцій "А" – "Альфа".

Є одним із оборонців Донецького аеропорту, які за свою незламність почали називатися "кіборгами". Костенко має військовий позивний "Гром".

У серпні 2019 року, після обрання народним депутатом від партії "Голос", став секретарем комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Також є заступником члена постійної делегації та Парламентській асамблеї НАТО.

За свої заслуги має дві почесні державні нагороди – Орден Богдана Хмельницького III ступеня, а також орден "Народний герой України".

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