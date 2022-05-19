Следствие выяснило, что кража произошла в начале мая. Банкомат стоял в магазине, частично разрушенном при обстреле.

Важно Оккупанты закрыли проезд на Запорожье в Васильевке

Оккупанты воспользовались этим и проникли в помещение. Россияне повредили банкомат и украли деньги.

Какая ситуация на оккупированном Запорожье

Оккупанты 17 мая из артиллерии обстреливали Орехово и Гуляйполе. Кроме того, россияне выпустили снаряды по инфраструктуре в поселке Преображенка Пологовского района. Захватчики разбомбили магазин, из-за обстрела он загорелся. В Гуляйполе повреждены около десятка домов мирных жителей. Там разрушены крыши, двери и окна, дворы и придомовые постройки оккупанты тоже разбили.

В Мелитополе 18 мая прогремел взрыв, после которого россияне начали перестрелку. Местные говорят, что вблизи российской комендатуры взорвалась граната.

Оккупанты пытаются заставить мелитопольцев платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий. Неизвестные, которые выдают себя за коммунальщиков, приходят к людям и предлагают платить по счетам "из рук в руки".

Мародерство оккупантов

Российские военные грабят и мародерят на оккупированных территориях. Они обчищают гражданские дома, образовательные учреждения и предприятия. Например, в том же Мелитополе они добрались до завода "Гидромаш". Предприятие не работало в течение долгих лет, однако сохранилась вся материально-техническая база. Однако захватчики выносят оттуда все. С завода автотракторных запчастей также вывезли всю мебель.

В Лисичанске оккупанты украли машины. Правоохранители только за сутки получили 6 таких сообщений. Из Кременной россияне вывозят оборудование из больниц и школ. Всю современную технику отправили в Россию. Захватчики в городе брали из казарм, столовой, складских помещений все, что им нравится.

Кроме того, оккупанты воруют украинское продовольствие. В частности, они вывезли из Луганщины запас зерна почти на три года – около 100 тысяч тонн.

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