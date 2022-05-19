Об этом сообщили вечером 18 мая в Запорожском ОВА. В этой публикации также рассказали, какая ситуация сейчас в области.

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Как враги это объясняют

Перекрытие проезда оккупанты аргументировали тем, что идут активные боевые действия. Из-за этой блокировки блокпоста там остановилась эвакуация.

Люди, пытающиеся эвакуироваться с оккупированных территорий и зоны боевых действий, вынуждены уже несколько дней стоять на блокпостах россиян,

– написали в ОВА.

Там отметили, что у этих гражданских уже нет ни воды, ни еды. Сколько человек там застряли – неизвестно.

Россияне продолжают "вкапываться"

Российские военные продолжают оборудовать все больше и больше огневых позиций и защитных сооружений в нескольких регионах. Это распространяется и на приграничные районы Запорожской области. Вероятно, это свидетельствует о постепенном переходе от попыток наступления к обороне.

В течение суток враг в области не прибегал к активным боевым действиям. Но были многочисленные обстрелы, совершаемые артиллерией и минометами. Таким образом наносили удары по жилым домам и объектам инфраструктуры.

Накануне Минобороны спрогнозировало действия Кремля

17 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к долговременной войне против нашего государства. По его словам, война переходит в затяжную фазу, поскольку россияне производят инженерные и фортификационные работы.

Благодаря этому они хотят удерживать позиции, когда будут атаковать уже наши защитники. Также министр акцентировал, что Украина хочет победить врага и освободить свои территории в кратчайшие сроки.

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