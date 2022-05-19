Про це повідомили ввечері 18 травня в Запорізькій ОВА. В цій публікації також розповіли, яка зараз ситуація в області.

Теж у регіоні Окупанти нагострили зуб на ЗАЕС і збираються включати її в систему Росії

Як вороги це пояснюють

Перекриття проїзду окупанти аргументували тим, що йдуть активні бойові дії. Через це блокування блокпосту там зупинилася евакуація.

Люди, які намагаються евакуюватися з окупованих територій та зони бойових дій, змушені вже кілька днів стояти на блокпостах росіян,

– написали в ОВА.

Там зазначили, що в цих цивільних вже немає ні води, ні їжі. Скільки саме осіб там застрягли – невідомо.

Росіяни продовжують "вкопуватися"

Російські військовики продовжуються обладнувати все більше і більше вогневих позицій та захисних споруд у кількох регіонах. Це поширюється й на прикордонні райони Запорізької області. Ймовірно, це свідчить про поступовий перехід від спроб наступу до оборони.

Протягом доби ворог в області не вдавався до активних бойових дій. Але були численні обстріли, які здійснювали артилерією та мінометами. Таким чином завдавали удари по житлових будинках і об'єктах інфраструктури.

Напередодні Міноборони спрогнозували дії Кремля

17 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до довготривалої війни проти нашої держави. За його словами, війна переходить у затяжну фазу, оскільки росіяни здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи.

Завдяки цьому вони хочуть втримувати позиції, коли атакуватимуть уже наші захисники. Також міністр акцентував, що Україна хоче перемогти ворога та звільнити свої території у найкоротший термін.

Детальніше – як триває підготовка до оборони окупантів на Запоріжжі: дивіться відео