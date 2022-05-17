Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей официальной странице в фейсбуке. Чиновник сделал несколько важных акцентов на том, что будет означать затяжная война для нашего государства.

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Резников о затяжной войне России против Украины

Алексей Резников отметил, что война сейчас действительно переходит в затяжную фазу. В Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты взялись активно осуществлять инженерные и фортификационные работы для того, чтобы в случае необходимости перейти к обороне.

Министр отметил, что каждый день войны – это жертвы среди наших защитников и защитниц, а также огромные страдания гражданского населения, особенно на временно оккупированных территориях.

Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают,

– подчеркнул Резников.

Кроме того, по словам министра обороны, война уничтожает украинскую экономику. Ежедневно увеличивается потребность в ресурсах для восстановления, а затягивание войны усиливает риск глобальных продовольственного и миграционного кризисов.

Резников заверил, что учитывая эти факторы, Украина хочет победить врага и освободить свои территории в кратчайший срок, не дать России возможности затянуть конфликт.

Поэтому мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинные дистанции (MLRS, авиация, тяжелая артиллерия, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей,

– пояснил министр.