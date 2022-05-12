Об этом сообщили 12 мая в Национальной полиции. За предыдущие сутки зарегистрировали 26 обстрелов.
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Правоохранители рассказали, что есть погибшие и раненые мирные жители.
Россияне разрушают дома людей / Фото Нацполиции
В Луганской области не прекращают обстрелы / Фото Нацполиции
Уничтожают человеческие помещения
По информации полицейских, россияне уничтожили и повредили по меньшей мере 34 жилых дома. По каждому факту атак правоохранители начали досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В городе Лисичанск попал под обстрел и был поврежден грузовой гуманитарный автомобиль,
– отметили в Нацполиции.
Добавили, что за минувшие сутки к ним поступило 6 сообщений о незаконном завладении транспортом и 3 сообщения о мародерствах.
Лишают людей всего
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты просто уничтожают все на своем пути. Они повредили магистральный газопровод, который транспортирует газ в Луганщину и Донетчину и лишили людей воды и электричества.
"Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", – пояснил Гайдай.
Глава ОВА отметил, что в области почти не осталось неповрежденных объектов жизнеобеспечения.
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Победы украинских военных в Луганской области: последние новости
- Вблизи Белогоровки ВСУ уже второй раз разбили россиян и уничтожили их понтонную переправу через Северский Донец.
- Кроме того, защитникам удалось ликвидировать плацдарм, на котором базировались рашисты.
- Всего в зоне Объединенных сил удалось отбить за предыдущие сутки 9 атак врагов. Оккупанты потеряли 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и зенитную установку.