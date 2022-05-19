Слідство з'ясувало, що крадіжка сталась на початку травня. Банкомат стояв у магазині, який частково зруйнували під час обстрілу.

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Окупанти скористались цим та проникли до приміщення. Росіяни пошкодили банкомат та вкрали гроші.

Яка ситуація на окупованому Запоріжжі

Окупанти 17 травня з артилерії обстрілювали Оріхове та Гуляйполе. Крім того, росіяни випустили снаряди по інфраструктурі в селищі Преображенка Пологівського району. Загарбники розбомбили сільський магазин, від обстрілу він спалахнув. У Гуляйполі пошкоджено близько десятка будинків мирних жителів. Там зруйновані дахи, двері та вікна, двори та прибудинкові споруди окупанти теж розбили.

У Мелітополі 18 травня пролунав вибух, після якого росіяни почали перестрілку. Місцеві кажуть, що поблизу російської комендатури вибухнула граната.

Окупанти намагаються змусити мелітопольців платити за комунальні послуги готівкою в каси підприємств. Невідомі, які видають себе за комунальників, приходять до людей та пропонують їм сплачувати за рахунками "з рук у руки".

Мародерство окупантів

Російські військові грабують та мародерять на окупованих територіях. Вони обчищають будинки цивільних, освітні заклади та підприємства. Наприклад, у тому ж Мелітополі вони дістались до заводу "Гідромаш". Підприємство не працювало протягом довгих років, проте була збережена вся матеріально-технічна база. Однак загарбники виносять звідти все. Із заводу автотракторних запчастин також вивезли всі меблі.

У Лисичанську окупанти покрали машини. Правоохоронці лише за добу отримали 6 таких повідомлень. Із Кремінної росіяни вивозять обладнання з лікарень та шкіл. Всю сучасну техніку відправили до Росії. Загарбники у місті брали з казарм, їдальні, складських приміщень все, що їм до вподоби.

Крім того, окупанти крадуть українське продовольство. Зокрема, вони вивезли з Луганщини запас зерна майже на 3 роки – близько 100 тисяч тонн.

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