Як влучно написав український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, "дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді". Більше подробиць про рішення Sony повідомили в IGN.
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Sony долучилася до антиросійських санкцій
Sony надіслала до профільних ЗМІ пресреліз, у якому мовиться, що компанія зупиняє продажі всього свого програмного та апаратного забезпечення у Росії через її вторгнення в Україну.
Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти у закликах до миру в Україні,
– сказано у повідомленні.
Також Sony не запустить у Росії Gran Turismo 7 та зупинить там роботу PlayStation Store. Ба більше – 2 мільйонів доларів США компанія передала в ООН на допомогу українським біженцям.
Sony, зауважимо – компанія з Японії.
- Ця країна загалом багато долучилася до допомоги Україні.
- От тільки згадаймо 100 мільйонів доларів допомоги через Світовий банк.
- Та безліч санкцій проти Росії.
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