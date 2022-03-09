Как точно написал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, "очень скоро россиянам останется сапер на "сломанной" винде". Больше подробностей о решении Sony сообщили в IGN.

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Sony присоединилась к антироссийским санкциям

Sony послала в профильные СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что компания останавливает продажи всего своего программного и аппаратного обеспечения в России из-за ее вторжения в Украину.

Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу в призывах к миру в Украине,

– сказано в сообщении.

Также Sony не запустит в России Gran Turismo 7 и остановит работу PlayStation Store. Более того, 2 миллиона долларов США компания передала в ООН на помощь украинским беженцам.

К слову, это не первая компания этого направления, которая приняла такое же решение: с российского рынка ушли или прибегли к другим ограничениям Epic Games, CD-Project Red, EA, Microsoft, Take-Two, Ubisoft и другие.

Sony, заметим – компания из Японии.

Эта страна в целом много приобщилась к помощи Украине .

Вот только вспомним 100 миллионов долларов помощи через Всемирный банк.

И множество санкций против России.

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