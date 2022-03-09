Как точно написал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, "очень скоро россиянам останется сапер на "сломанной" винде". Больше подробностей о решении Sony сообщили в IGN.
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Sony присоединилась к антироссийским санкциям
Sony послала в профильные СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что компания останавливает продажи всего своего программного и аппаратного обеспечения в России из-за ее вторжения в Украину.
Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу в призывах к миру в Украине,
– сказано в сообщении.
Также Sony не запустит в России Gran Turismo 7 и остановит работу PlayStation Store. Более того, 2 миллиона долларов США компания передала в ООН на помощь украинским беженцам.
Sony, заметим – компания из Японии.
- Эта страна в целом много приобщилась к помощи Украине.
- Вот только вспомним 100 миллионов долларов помощи через Всемирный банк.
- И множество санкций против России.
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