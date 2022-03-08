Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Речь идет о бронежилете, шлемах, палатках, зимней одежде, медикаментах, генераторах, камерах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония предоставляет беспрецедентную поддержку Украине,

– написал Корсунский.

Напомним, Япония ввела запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования и заморозила активы 32 российских и белорусских чиновников и олигархов, причастных к российской агрессии против Украины.

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