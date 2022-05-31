Згідно з інформацією, окупанти вже анонсували про “націоналізацію", це де-факто викрадення 34 судна. Вони весь цей час залишалася в порті Маріуполя.

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Відомо, що вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів.

Також Петро Андрющенко розповів, що на судно РМ3 Росії було завантажено 2,5 тисячі тонн рулонної сталі. Усе крадене вирушило в порт Ростов-на-Дону.

Депортація

Радник мера Маріуполя розповів, що тіки за вчора, 30 травня 2022 року, до фільтраційного пункту села Безимяне було доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. А з самого села до міста Таганрог депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей.

Окупаційна влада розпочала процес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо, це діти, що втратили або загубили батьків під час окупації Маріуполя,

– повідомив Петро Андрющенко.

"Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18, – було забрано російськими військовими та вивезено у невстановленому напрямку. Наразі ми працюємо над встановленням місця призначення та утримання наших нових сиріт та загублених дітей", – додав Андрющенко.

Останні новини з Маріуполя

Російська окупаційна влада проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі. У знищеному місті цинічні загарбники розпочали прийом документів для отримання російського паспорта.

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.

Мешканці Маріуполя опинилися у полоні російських окупантів. У них немає змоги покинути місто, щоб не пройти через "фільтраційні" табори, які створили російські загарбники. Росіяни, фактично, оточили Маріуполь "фільтраційними" таборами, через які немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Відтак місто "зачинене".

У Маріуполі виявили ще низку масових поховань загиблих мирних мешканців міста. На кладовищі поховання в траншеях маскують як нібито індивідуальні.

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