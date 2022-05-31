Согласно информации, кафиры уже анонсировали о "национализации", это де-факто похищение 34 судна. Они все это время оставалась в порту Мариуполя.

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Известно, что уже начат процесс их переименования и смены флагов.

Также Петр Андрющенко рассказал, что на судно РМ3 России было загружено 2,5 тысяч тонн рулонной стали. Все ворованное отправилось в порт Ростов-на-Дону.

Депортация

Советник мэра Мариуполя рассказал, что бегства за вчера, 30 мая 2022 года, в фильтрационный пункт села Безимяне было доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка. А из самого села в город Таганрог депортировано 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.

Оккупационные власти начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Предварительно это дети, потерявшие или потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя,

– сообщил Петр Андрющенко.

"В частности, известно, что около 15 детей, которым предоставили убежище мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18, – были изъяты российскими военными и вывезены в неустановленном направлении. Сейчас мы работаем над установлением места назначения и содержания наших новых сирот и потерянных детей", – добавил Андрющенко.

Последние новости из Мариуполя

Российские оккупационные власти проводят паспортизацию населения в украинском Мариуполе. В уничтоженном городе циничные захватчики приступили к приему документов для получения российского паспорта.

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя , которых эвакуировали на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.

Жители Мариуполя оказались в плену российских кафиров. У них нет возможности покинуть город, чтобы не пройти через "фильтрационные" лагеря, созданные российскими захватчиками. Россияне фактически окружили Мариуполь "фильтрационными" лагерями, из-за которых нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Следовательно, город "закрыт".

В Мариуполе обнаружили ряд массовых захоронений погибших мирных жителей города. На кладбище захоронения в траншеях маскируют как будто бы индивидуальные.

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