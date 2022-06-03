Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы

В частности, речь идет о Херсоне, который находится под оккупацией. Российские захватчики не оставляют попыток покорить мирное население. Для этого ищут разные методы. Об одном из них рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Да, российские военные захватили паспортные сервисы Херсона. Выдают гражданским жителям города свои документы.

Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы, начинают выдачу горожанам паспортов России,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что четвертые сутки жители Херсона и некоторых общин остаются без связи и интернета. Почти на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.

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В течение ночи 3 июня украинские подразделения в Херсонской и Николаевской продолжали защищать занятые рубежи под артиллерийско-минометными обстрелами противника.

Враг активных наступательных действий не вел, но на рассвете попытался выйти в боевое столкновение в районе Лозового, Херсонской области. Удачи не получил, и отошел на исходные позиции.

Николаев и пригород за ночь дважды обстреляны ствольной тяжелой артиллерией 152-го калибра.

В Черном море корабельная группировка изменений не претерпела, продолжает держать блокаду, угрожать применением крылатых ракет и вынашивать планы десантной операции.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, по результатам которых задержан торговец оружием. Он пытался убежать, бросив в милицию гранату.

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