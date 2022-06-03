Окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси

Зокрема, мовиться про Херсон, який наразі перебуває під окупацією. Російські загарбники не покидають спроб підкорити собі мирне населення. Для цього шукають різні методи. Про один із них розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Так, російські військові захопили паспортні сервіси Херсона. Видають цивільним мешканцям міста свої документи.

Окупанти в Херсоні захопили паспортні сервіси, розпочинають видачу містянам паспортів Росії,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві додали, що четверту добу жителі Херсона та деяких громад залишаються без зв'язку та інтернету. Майже на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв'язку та мережі Інтернет.

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Протягом ночі 3 червня українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті рубежі під артилерійсько-мінометними обстрілами противника.

Ворог активних наступальних дій не вів, але на світанку спробував вийти в бойове зіткнення в районі Лозового, на Херсонщині. Успіху не отримав, й відійшов на вихідні позиції.

Миколаїв та передмістя за ніч двічі обстріляно ствольною важкою артилерією 152-го калібру.

В Чорному морі корабельне угруповання змін не зазнало, продовжує тримати блокаду, погрожувати застосуванням крилатих ракет та виношувати плани десантної операції.

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, за результатами яких затримано торговця зброєю. Він намагався втекти, кинувши в правоохоронців гранату.

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