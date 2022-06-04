Зараз на території Херсонської області тривають бої. Про це Олексій Арестович розповів в етері "ФЕЙГИН LIVE".

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Тривають бої за Снігурівку

Радник голови Офісу Президента розповів, що зараз активні бої тривають за Снігурівку – один з небагатьох тимчасово окупованих населених пунктів Миколаївщини. Олексій Арестович назвав ті бої найсерйознішими на Херсонському напрямку.

Перейшли й заглибилися (ЗСУ – 24 канал) на 8 кілометрів і російські війська намагаються їх вибити. У них не дуже виходить, тому там іде боротьба. Очевидно, що наші не наступають, але вибити їх не вдається,

– наголосив Арестович.

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