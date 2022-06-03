Після затоплення крейсера "Москви" російські кораблі стали значно обережнішими. Аби підбити чергове вороже судно, додав Арестович, потрібне, аби воно зайшло в зону ураження "Гарпунами".

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Росіяни не хочуть опинитись на кораблі, що тоне

Їх ("Гарпуни" – 24 канал) нам мають передати, або за заявою деяких гарячих голів у пресі, вони вже перебувають в Україні. Подивимось. Але от після "Москви" росіяни "відгребли" подалі, і дуже не хочуть підходити, бо ніхто не хоче опинитись на кораблі, що тоне,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Саме тому росіяни максимально уникатимуть входження в зону ураження протикорабельними ракетами. Разом з тим, в цьому є позитив: російський флот відсунули на 200 кілометрів від українського узбережжя – в тому числі від маршруту, яким ідуть поставки зерна.

На острові Зміїний – зараз російський гарнізон

Арестович підтвердив, що на острові Зміїний – зараз російський гарнізон. Вони розгорнули там свою систему ППО. У росіян була проблема з потопленим українцями катером "Раптором", адже він загороджував місце, де проводили розвантаження суден.

Після того, як виконали роботи з підняття катера, вони і перекинули тоді туди ППО і почали поповнювати запаси. Але "Гарпуни" туди дістають,

– додав Арестович.

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Ситуація в Чорному морі: останні новини

В акваторії Чорного моря ворог тримає 2 ракетні та 5 великих десантних кораблів. Вони блокують цивільне судноплавство і роботу українських портів.

В Одеській ОВА кажуть, що загроза завдання ракетних ударів залишається дуже високою, тому просять не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку.

Росіяни цинічно заявляють, що, мовляв, пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує свої порти.

В МЗС кажуть: таке не пройде, держава-агресорка має відвести свій флот, а також потрібні військові гарантії щодо ненападу.

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