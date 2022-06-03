Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники закликали мирних жителів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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В Чорному морі стало більше російських кораблів

Наразі в Чорному морі перебувають 2 ракетні та 5 великих десантних кораблів російських окупантів. Вони блокують район, судноплавства і роботу портів. Водночас загроза ракетних ударів по українських містах та висадки ворожого десанту зберігаються.

В ОК "Південь" закликали українців зберігати емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуватись алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражати себе на небезпеку і не бентежитися фейковими повідомленнями. Окрім цього, варто довіряти силам оборони та лише правдивим джерелам інформації.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":