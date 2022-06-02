Україна шукає шляхи розблокування портів
Таку позицію озвучив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на цинічну заяву російського міністра Сергія Лаврова про те, що що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна "розмінує порт".
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Ніколенко зазначив, що Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема за участі ООН.
Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі. Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої,
– наголосив речник.
Однак гарантії повинна надати саме Росія
Він зауважив, що, вторгнувшись в Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Зокрема, замінувала частину морської акваторії та постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст.
Ніколенко констатував, що в результаті російської блокади Україна втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом.
Альтернативні маршрути не розв'яжуть проблему
Крім того, у МЗС вважають, що альтернативні наземні маршрути повністю не розв'яжуть проблему, оскільки мають низьку пропускну спроможність.
Дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до ситуації голоду. Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна,
– заявив речник МЗС.
Водночас Ніколенко наголосив, що Україна продовжує шукати шляхи деблокування маршрутів у Чорному та Азовському морях, аби запобігти світовій продовольчій кризі.
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Коротко про блокування українських портів та продовольчу кризу у світі
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні в українських портах заблоковано приблизно 70 суден, з них 10 – в Одесі. За його словами, левова частка цих кораблів – це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Крім того, наразі заблоковано 90 тонн аграрної продукції.
- Кожного дня Україна втрачає 170 мільйонів доларів через цю ситуацію, тоді як експортні потужності держави впали на понад 50%.
- США навіть розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з Білорусі, якщо самопроголошений президент Олександр Лукашенко дозволить везти його через свою територію.
- Водночас Росія відкинула заклики високопоставлених представників ООН і західних офіційних осіб припинити блокаду Чорного моря.
- Кремль використовує продовольчу безпеку для досягнення власних цілей, маніпулює фактами, щоб звинуватити у невдачах Захід.
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