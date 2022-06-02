Украина ищет пути разблокировки портов

Такую позицию озвучил спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на циничное заявление российского министра Сергея Лаврова о том, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина "разминирует порт".

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Николенко отметил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в том числе с участием ООН.

Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море. Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

– подчеркнул спикер.

Однако гарантии должна предоставить именно Россия

Он отметил, что, вторгнувшись в Украину, Россия осадила украинские морские порты. В частности, заменяла часть морской акватории и постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

Николенко констатировал, что в результате российской блокады Украина упустила возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.

Альтернативные маршруты не разрешат проблему

Кроме того, в МИДе считают, что альтернативные наземные маршруты полностью не разрешат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность.

Действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к ситуации голода. Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда,

– заявил спикер МИД.

В то же время Николенко подчеркнул, что Украина продолжает искать пути деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.

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Коротко о блокировании украинских портов и продовольственном кризисе в мире

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил , что на сегодняшний день в украинских портах заблокировано примерно 70 судов , из них 10 – в Одессе. По его словам, львиная доля этих кораблей – это балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Кроме того, в настоящее время заблокировано 90 тонн аграрной продукции.

, из них По его словам, львиная доля этих кораблей – это балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Кроме того, в настоящее время заблокировано 90 тонн аграрной продукции. Каждый день Украина теряет 170 миллионов долларов из-за этой ситуации, тогда как экспортные мощности государства упали более чем на 50%.

США даже рассматривают возможность временного снятия санкций с Белоруссии, если самопровозглашенный президент Александр Лукашенко позволит везти его через свою территорию.

В то же время, Россия отвергла призывы высокопоставленных представителей ООН и западных официальных лиц прекратить блокаду Черного моря.

Кремль использует продовольственную безопасность для достижения своих целей, манипулирует фактами, чтобы обвинить в неудачах Запад.

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