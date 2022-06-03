После затопления крейсера "Москвы" российские корабли стали осторожнее. Чтобы подбить очередное вражеское судно, добавил Арестович, нужно, чтобы оно зашло в зону поражения "Гарпунами".

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Россияне не хотят оказаться на тонущем корабле

Их ("Гарпуны" – 24 канал) нам должны передать или по заявлению некоторых горячих голов в прессе, они уже находятся в Украине. Посмотрим. Но вот после "Москвы" россияне "отгребли" подальше, и очень не хотят подходить, потому что никто не хочет оказаться на тонущем корабле.

– сказал советник главы Офиса Президента.

Именно поэтому россияне будут максимально избегать вхождения в зону поражения противокорабельными ракетами. Вместе с тем, в этом позитив: российский флот отодвинули на 200 километров от украинского побережья – в том числе от маршрута, которым идут поставки зерна.

На острове Змеиный – сейчас российский гарнизон.

Арестович подтвердил, что на острове Змеиный сейчас российский гарнизон. Они развернули там свою систему ПВО. У россиян была проблема с утопленным украинцами катером "Раптором", ведь он загораживал место, где производили разгрузку судов.

После того, как проделали работы по поднятию катера, они и перебросили тогда туда ПВО и начали пополнять запасы. Но "Гарпуны" туда достают,

– добавил Арестович.

Обратите внимание! В конце мая сообщили, что Украина уже получила противокорабельные ракеты "Гарпун" , а также САУ М109.

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Ситуация в Черном море: последние новости

В акватории Черного моря враг держит 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей. Они блокируют гражданское судоходство и работу украинских портов.

В Одесской ОВА говорят, что угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой, поэтому просят не игнорировать сообщения о воздушной опасности.

Россияне цинично заявляют, что мол пропустят суда с зерном, если Украина разминирует свои порты.

В МИДе говорят: такое не пройдет, государство-агрессорка должно отвести свой флот, а также нужные военные гарантии по ненападению.

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