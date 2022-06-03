Про це 24 каналу повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він наголосив, що небезпека наступу окупантів на Харків, на жаль, існує завжди.

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Мета російських окупантів

За словами Веніславського, ворог не покинув своїх цілей, які він декларував ще на початку війни з Україною. Зокрема, метою Росії є знищення української державності.

Водночас Харків є одним із символів нашої країни, оскільки це – друга за кількістю конгломерація в Україні. Саме тому неправильно говорити про те, що росіяни полишили наміри заволодіти цим містом.

Недостатньо сил ворога

Утім, Веніславський наголосив, що після успішних контратакувальних дій українських захисників та звільнення ними значної кількості населених пунктів в східній і північно-східній частині Харківської області, говорити про те, що Росія незабаром може поновити активні дії – не доводиться.

Ударних угруповань у ворога нема. На Харківщині є лише одне потужне угрупування, яке має намір атакувати Слов'янськ,

– заявив він.

Як зауважив Веніславський, саме цьому населеному пункту ворог і приділяє першочергову увагу. Водночас російські військові вже підтягують резерви до міста Ізюм з боку Куп'янська та Вовчанська.

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"У напрямку Слов'янська загарбники здійснюють активні дії, але зараз вони там успіху не мають. Думаю, що ймовірність повернення атак на Харків існує, але не дуже велика», – підсумував Веніславський.

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